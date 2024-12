Fenômeno Azul: Remo anuncia mudanças nos planos de sócio-torcedores; entenda

O Remo anunciou que fará mudanças nos planos de sócio-torcedores para 2025. Anteriormente, o programa era conhecido como "Nação Azul", no entanto, a partir de agora, se chamará "Fenômeno Azul" e contará com algumas modificações.

Neste novo modelo, os torcedores poderão escolher entre quatro planos para se tornarem sócios do clube: Ferinha, Embaixador Azul, Maior do Norte e Rei. Na lista de benefícios, o torcedor poderá ter descontos em cursos de pós-graduação, inglês e em locais parceiros do Leão Azul, como óticas e clínicas odontológicas.

Os planos também podem dar acesso a todos os jogos da equipe na temporada, além dos benefícios já conhecidos, como entrada exclusiva no estádio, desconto na loja oficial do clube, entre outros. Segundo a equipe, a mudança é necessária, pois, com isso, o torcedor será ainda mais valorizado.

"Essa mudança vai além de um nome ou de um logo, é sobre reconhecer e valorizar cada torcedor que faz parte da nossa história e que impulsiona o Leão rumo às vitórias. Com o novo programa Sócio Fenômeno Azul, queremos reforçar a identificação e o orgulho de ser Remista", escreveu o time no Instagram.

Por meio das redes sociais, o Remo também divulgou uma coleção do programa de sócio-torcedores com a nova logo. Os produtos apresentados foram bonés e garrafas de água. Apesar das novidades, o time azulino ainda não especificou o que cada plano irá oferecer, nem os valores.

No site oficial, a janela para se tornar sócio ainda está em atualização, e aparece a mensagem de que o espaço virtual será aberto para adesão em breve.

Benefícios oferecidos pelo programa

Vantagens na compra de Tickets de estacionamento na loja do FA, da sede.

Prioridade na entrada de jogadores, mediante a check-in e disponibilidade do clube;

Descontos exclusivos nas modalidades esportivas do Clube do Remo, CONFORME DEMANDA!

Acesso livre garantido nas arquibancadas do estádio MANGUEIRÃO mediante check-in prévio com até 48h de antecedência mínima e respeitando a demanda e disponibilidade

Entrada exclusiva para sócios no estádio

Acesso livre garantido em todos os jogos ao setor de cadeiras dos estádios Baenão e Mangueirão

Convites para ações e promoções relâmpago e participações em sorteios.

Acúmulo de pontos no programa de fidelidade na adesão, que serão revertidos em valiosos prêmios, descontos, viagens e etc.

Desconto nos eventos realizados pelo clube, assim como sócios Remidos e Proprietários;

Prioridade na compra de até 2 ingressos para acompanhante, nos jogos de semifinal ou final de campeonato, sem desconto.

Desconto de 10% em produtos oficiais nas lojas do clube;

Descontos na rede de parceiros credenciados;

Acesso exclusivo ao BAR VIP ST, com descontos variados em bebidas e comidas;

Acesso livre garantido a todos os jogos nas arquibancadas dos estádios Baenão e Mangueirão