Ex-atacante do Grêmio é oferecido ao Remo e clube avalia contratação, afirma site

O argentino Diego Churín, ex-Grêmio, foi oferecido ao Remo para a temporada de 2025, segundo o site RTI Esportes. O jogador de 35 anos atua como atacante e está livre no mercado após deixar o Cerro Porteño, do Paraguai, no fim deste ano.

Com isso, o jogador estaria em busca de um novo clube, e seu nome foi oferecido para reforçar o Leão Azul no próximo ano. Ainda segundo a publicação, no clube paraguaio, Churín ganhava cerca de R$ 250 mil, sendo o jogador mais bem pago do time. Mesmo com o salário do atacante sendo mais alto, a diretoria estaria interessada no atleta.

Diego estava no Cerro Porteño desde 2023. Fez 94 jogos com a camisa da equipe paraguaia, marcou 17 gols e deu quatro assistências. Esta foi a segunda passagem do argentino pelo clube paraguaio.

Antes de vir para o Brasil, o atacante já havia atuado no Cerro entre 2017 e 2020, quando se destacou na equipe. Diego Churín tem muita rodagem no futebol sul-americano. Além de começar a carreira nas categorias de base do Juventud de Pergamino, da Argentina, o jogador também passou pelo Independiente, Curicó Unido (CHI), Univ. Concepción (CHI) e Unión Española (CHI). Depois disso, ele foi para o Cerro Porteño, onde se destacou, e, em 2020, foi contratado pelo Grêmio.

O atacante jogou duas temporadas e meia pela equipe gaúcha, mas não teve muito espaço. Fez 37 partidas com a camisa do Tricolor e marcou cinco gols, além de ter dado duas assistências. Após a passagem, Churín foi emprestado para o Atlético-GO até retornar ao futebol paraguaio.

Suspensão

Enquanto estava no Grêmio, Diego Churín se envolveu em uma polêmica e foi afastado por um ato de indisciplina. O jogador foi suspenso por 15 dias após encontrar com uma mulher na concentração do tricolor gaúcho.