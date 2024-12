Evento gastronômico do Remo termina com confusão e clube se pronuncia: 'Episódio isolado'

O Remo realizou, no último sábado (14), o 3º Festival Gastronômico Na Brasa. O evento ocorreu na sede do clube azulino, na Avenida Nazaré, e contou com a presença de diversos torcedores do time. Apesar de ser um momento de lazer, a festa ficou marcada por uma confusão entre os presentes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento da briga. No vídeo, um grupo de homens aparece se agredindo com socos e chutes. Um deles chega a usar uma cadeira para se defender. Diversas pessoas se afastaram do local, enquanto outras tentaram pôr fim à confusão.

A briga só teve fim quando os seguranças do festival chegaram e imobilizaram os envolvidos. Após o episódio, o Remo divulgou uma nota sobre o caso. Segundo o clube, a confusão foi momentânea e não "comprometeu o sucesso do evento".

VEJA MAIS

Além disso, o Leão Azul informou que está apurando quem são os envolvidos no ato para responsabilizá-los e tomar as medidas necessárias.

"O Clube do Remo tomou conhecimento da confusão momentânea ocorrida no evento realizado neste sábado, 14, na sede social do clube. A diretoria azulina classifica o episódio como isolado e trabalha para identificar e responsabilizar os envolvidos na briga. O clube reitera, ainda, que o fato não comprometeu o sucesso do evento", disse a nota.

O Festival Gastronômico do Remo, Na Brasa, ocorre há três edições. O evento é voltado para torcedores azulinos e oferece uma experiência gastronômica, além de música ao vivo. Neste ano, a festa começou às 12h e foi até as 20h, na sede do clube.