Destaque do Remo, Jaderson fala de preparação para 2025 e projeta primeiro título com o clube

O volante Jaderson foi o grande destaque do Remo em 2024. O jogador brilhou na Série C e ajudou o time azulino a conquistar o acesso à Segundona do Brasileirão. Após o período de férias, o atleta está de volta ao clube e faz a pré-temporada pensando em conquistar o primeiro título com a camisa do Leão Azul.

"Em 2025, espero fazer um grande ano, para a gente conquistar grandes coisas. No Parazão, espero dar o meu melhor e conseguir o meu primeiro título com a camisa do Remo", declarou o jogador.

Destaque com a camisa azulina, Jaderson nunca escondeu a identificação com o clube. Na coletiva, o volante afirmou que, no Remo, se sentiu mais valorizado, se encontrou no futebol e que era muito grato pela oportunidade que teve na equipe.

"[Fui] mais reconhecido. Individualmente fiz um grande ano, conquistei muitas coisas, como aprendizado, encontrei grandes pessoas e aqui no Remo eu me reencontrei no futebol. E, como eu falei desde que cheguei, queria ficar até o final do ano [mesmo com propostas] e pude retribuir com o acesso. E, com certeza, em 2025, quero conquistar grandes coisas", comentou.

Jaderson é um dos atletas remanescentes da temporada de 2024. O volante, que também pode jogar como atacante, renovou com o clube e desta vez de forma definitiva, já que antes o atleta pertencia ao Athletico-PR.

Nesta primeira etapa de preparação, o Remo ainda não está com o elenco completo. Apesar de já ter anunciado cinco nomes, nem todos os atletas estão à disposição do time por conta das férias e só devem chegar no início de 2025. Jaderson destacou que, este primeiro momento da pré-temporada, tem sido importante para se readaptar à rotina, especialmente ao estilo de Rodrigo Santana.

"Está sendo muito bom para a gente se adaptar ao trabalho do professor. Tenho certeza de que os que estão chegando virão para agregar. Então, está sendo um trabalho muito bom", afirmou o volante, que também projetou títulos para o clube no próximo ano.

"Nós tivemos um ano muito difícil, começamos meio devagar. Depois, no final, deu tudo certo e conquistamos o acesso, que era o nosso grande objetivo. E 2025 não vai ser diferente, vamos começar com o Parazão e, com certeza, vamos entrar para vencer e buscar títulos em 2025", projetou o jogador.