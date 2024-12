Em homenagem à COP30, Remo lança terceiro uniforme da temporada 2025

O Remo apresentou, nesta sexta-feira (13), o terceiro uniforme da temporada de 2025. Segundo o clube, a nova camisa busca destacar a conexão azulina com a Amazônia e a relevância da COP30, que ocorrerá em Belém, em novembro do próximo ano.

O novo uniforme estará disponível a partir desta sexta-feira nas lojas oficiais do clube e no site, pelo valor de R$ 279,99.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A camisa, que tem o azul-marinho como cor predominante, é confeccionado em tecido personalizado e carrega elementos que simbolizam a Floresta Amazônica. As mangas exibem folhas verdes, representando a conexão com a biodiversidade local, enquanto o design no peito reflete o movimento das águas que banham Belém. A camisa também conta com selos especiais na barra e nas costas, homenageando o “Rei da Amazônia” e destacando a importância da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Terceiro uniforme do Remo para 2025 Ascom/ Remo Ascom/ Remo Ascom/ Remo

“Esta camisa não é apenas um uniforme, mas um símbolo da luta pela preservação da Amazônia e da valorização das questões sociais que fortalecem a região. Queremos reforçar que o Remo é mais do que um time: somos um emblema desta terra e de um futuro mais verde”, destacou o clube em nota oficial.

VEJA MAIS

O design foi desenvolvido pelo diretor de artes do clube, Fernando Santiago, após extensa pesquisa. A Volt Sport, fornecedora de material esportivo, também ressaltou o conceito por trás da criação. “Este uniforme não só homenageia a Amazônia, mas também conscientiza sobre a importância da COP30 para a longevidade ambiental da região. Entregamos uma camisa que é linda e altamente simbólica”, disse Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

A história de sustentabilidade no clube remonta a 2021, quando o primeiro uniforme da parceria com a Volt foi produzido a partir de garrafas PET retiradas dos oceanos, resultando na retirada de mais de 400 mil unidades de circulação.