Goleiro do Remo cita saudade da torcida e estipula meta em 2025: ‘objetivo é subir'

Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série B está de volta ao Baenão. O goleiro Marcelo Rangel, titular absoluto no gol azulino, vem trabalhando com o restante do grupo nesta pré-temporada remista. O goleiro comentou sobre os trabalhos no Estádio Evandro Almeida, saudades da torcida e os objetivos traçados para o ano de 2025. E o principal deles, um possível acesso à Série A.

“É nossa missão no ano que vem. Temos muitos campeonatos, mas, o grande sonho é levar o Remo à Série A. Claro que temos o estadual, Copa Verde, Copa do Brasil... São grandes campeonatos, mas, creio que em 2025 o objetivo é fazer o Remo subir. A comissão técnica e a diretoria estão trabalhando muito e, junto com todos os atletas que permaneceram e os que irão chegar, vamos buscar esse objetivo”, disse.

Mas antes do Brasileirão da Série B, o Leão tem outras “missões”. Uma delas é o Parazão, título que o clube não conquista desde 2022 e, para o goleiro Marcelo Rangel, este o principal objetivo do elenco.

“Temos que ter objetivos e a curto prazo queremos o título estadual, que é rápido, com grandes equipes. Você sair de um acesso e logo em seguida conseguir outro é maravilhoso, não só para mim, mas para todos, para o clube. Somado ao apoio do torcedor, isso dá tranquilidade e nos deixa mais fortes para a sequência do ano. Mas, a curto prazo, podemos pensar no título estadual”, falou.

A importância dos jogadores remanescentes para o elenco atual será primordial. O goleiro azulino citou que o grupo do acesso é quem dará o caminho para os novos contratados, mostrando a grandeza que é vestir a camisa do Remo, assim como a pressão e as cobranças por resultados.

“Ficaram poucos atletas do grupo do acesso, mas os que ficaram são extremamente importantes para falar e mostra aos novos contratados o que realmente é o Remo, a grandeza do clube, torcida, a forte cobrança. Espero que o mais rapidamente possível o nosso grupo se torne homogêneo e comprometido, para que possamos buscar nossos objetivos”, comentou.

Marcelo Rangel afirmou que o time não vai entrar 100% no Parazão, mas, garantiu que vontade não irá faltar. Para o jogador o fato da pré-temporada ser dividida dificulta o entrosamento do grupo, mas, isso é algo necessário e ele acredita que é possível montar um grupo homogêneo o mais rápido possível.

“Vamos começar forte o estadual, já estamos treinando. Alguns jogadores novos já iniciaram os treinos também e tenho certeza que vamos chegar bem na estreia do estadual, mas, não garanto 100%, pois muitos jogadores irão chegar somente em janeiro, vão perder dias fazendo exames e testes físicos. Porém, gradativamente chegaremos lá", disse.

Marcelo Rangel retornou a Belém e afirmou que a saudade de jogar com apoio do torcedor é grande. O goleiro falou da importância da torcida no acesso e o quanto isso pode ser fundamental para o Remo na temporada 2025. “Ao nosso torcedor fica o agradecimento pelo apoio e a convocação de cada um para comparecer aos jogos de 2025. Vamos em busca dos títulos e um possível acesso. Eu estou com muita saudade daquela vibe do jogo contra o São Bernardo, com o estádio completamente lotado”, relembrou.