Artilheiro do Remo em 2024, Ytalo quer melhorar números na próxima temporada

O Clube do Remo voltou aos trabalhos nesta semana para iniciar a preparação para a temporada 2025. Após conquistar o acesso à Série B em 2024, a equipe azulina começa a nova temporada pensando grande, disposta a conseguir o que não deu certo neste ano, contando com o apoio do centroavante Ytalo, que segue por mais um ano no Baenão, prometendo melhorar os números deste ano.

Ytalo foi o artilheiro do time em 2024, com 10 gols em 36 jogos. Para 2025 ele esperar superar essa marca, contando com o apoio dos novos companheiros. “O início é sempre diferente. Entramos numa temporada com poucos nomes que a gente conhece, tem uma garotada que se espelha muito na gente e nos obriga a jogar bem. Espero que quem chegue esteja pronto e disposto a ajudar, porque teremos uma temporada muito agitada”, afirmou.

Embora os trabalhos de 2025 estejam só começando, o jogador reconhece que aguarda a junção de todo o elenco para começar a formatar o elenco que vai brigar já no Campeonato Paraense. “É difícil a gente ter o elenco inteiro só a partir do dia 2 de janeiro. Mas, como o Rodrigo [Santana, técnico do Remo] vem falando, a torcida precisa ter um pouco de paciência para que a gente pegue ritmo de jogo neste início. Acho que agora precisamos ter os pés no chão e saber que temos a obrigação de ganhar. No decorrer das competições, precisamos melhorar e ganhar o apoio da torcida.”

Ytalo segue confiante e foca em manter o bom desempenho. Ele busca deixar para trás os problemas físicos que atrapalharam seu começo na última temporada e ajudar o clube em campo. “O objetivo é sempre estar jogando, depois fazer gols para ajudar os companheiros. Em tudo o que for possível espero ajudar. No próximo ano, espero que comece sem nenhuma lesão, como houve nessa temporada. Depois que isso passou, todo mundo viu a minha evolução, em termos físicos e técnicos. Espero que esse ano eu não passe por isso e possa fazer uma grande temporada.” Hoje o Leão Azul conta com 15 atletas no elenco e aguarda mais novidades para os próximos dias.