Condel do Remo convida conselheiros a participarem da campanha de Papai Noel dos Correios

O Conselho Deliberativo do Clube do Remo (Condel) está convocando membros para um gesto de solidariedade neste Natal: a adesão à tradicional campanha Papai Noel dos Correios. A iniciativa, que completa 35 anos, nasceu do desejo de funcionários da empresa em realizar os sonhos expressos nas cartinhas enviadas por crianças de todo o país, transformando pedidos em realidade e espalhando a magia natalina.

Desde 2010, a ação também passou a receber cartas de alunos de escolas públicas, ampliando ainda mais seu alcance e impacto. Com o apoio de padrinhos e madrinhas de todo o Brasil, os Correios criaram uma rede de amor e generosidade que ultrapassa barreiras e leva esperança a milhares de crianças.

Reconhecendo a importância desse gesto, o Condel do Clube do Remo convida seus conselheiros e conselheiras a abraçarem a campanha e adotarem uma cartinha. Para isso, foi marcado um encontro entre a mesa diretora e a Superintendência Estadual dos Correios, onde serão apresentados os detalhes da iniciativa.

Detalhes do evento:

Data: 12 de dezembro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Restaurante da sede do Clube do Remo