CBF define confrontos da primeira fase da Copa Verde; confira quando os times paraenses jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última terça-feira (10) o regulamento e a tabela base da Copa Verde de 2025. Entre os 24 clubes que disputarão o título, três são paraenses, Paysandu, Remo e Águia de Marabá. A dupla Re-Pa só estreia na competição a partir da segunda fase.

Já o Azulão fará a sua estreia no torneio ainda na primeira etapa, que começa no dia 22 de janeiro, contra o União-TO. O Leão Azul e o Papão iniciam no dia 5 de fevereiro e ainda não têm os adversários definidos, pois dependem do resultado da primeira rodada.

A Copa Verde reúne os principais times da região Norte e Centro-Oeste do Brasil. Na próxima edição, 24 equipes disputarão o título.

Assim como nos últimos anos, a Copa Verde terá cinco fases. Na primeira etapa, 16 clubes classificados disputam confrontos únicos e eliminatórios. Na segunda, entram em campo os oito times melhor posicionados no ranking da CBF: Remo, Paysandu, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Goiás-GO, Amazonas-AM e Manaus-AM, além do Águia de Marabá.

Após isso, os vencedores avançam para as quartas de final, que passam a ter jogos de ida e volta, assim como as semifinais e final.

Dúvida

Uma das principais vantagens da Copa Verde era a vaga na terceira fase da Copa do Brasil dada ao campeão. No entanto, neste ano, o "prêmio" não foi incluído nos documentos oficiais da competição e levantou uma dúvida sobre o futuro do torneio, que é bastante questionado por não ter uma premiação boa e ser cansativo, pois ocorre entre os estaduais.

Vale destacar que, no início da Copa Verde, o campeão tinha o direito a uma vaga na Sul-Americana. Contudo, o benefício foi retirado após duas edições.

Maior vencedor

O Paysandu é o maior vencedor da competição, com quatro títulos. O clube bicolor é o atual campeão do torneio. Na final, o Bicola venceu o Vila Nova-GO. Já o Remo possui um título da Copa Verde. Com isso, o futebol paraense é o principal destaque da disputa.

Confira a tabela

Primeira fase: 22/01

Segunda fase: 05/02

Terceira fase: 12/02 e 19/02 ou 26/02

Semifinais: 06/03 ou 12/03 (ida) e 19/03 (volta)

Final: 09/04 (ida) e 23/04 (volta)

Grupo do Norte

A1: Humaitá-AC x Trem-AP (Vencedor x Paysandu-PA)

A2: Águia de Marabá-PA x União-TO (Vencedor x Manaus-AM)

A3: Porto Velho-RO x GAS-RR (Vencedor x Remo-PA)

A4: Tocantinópolis-TO x Independência-AC (Vencedor x Amazonas-AM)

Grupo do Centro-Oeste

B1: Ceilândia-DF x Operário-MS (Vencedor x Atlético-GO)

B2: Brasiliense-DF x Capital-DF (Vencedor x Vila Nova-GO)

B3: União Rondonópolis-MT x Vitória-ES (Vencedor x Cuiabá-MT)

B4: Aparecidense-GO x Rio Branco AC-ES (Vencedor x Goiás-GO)