Em Belém, Pikachu curte show e fala sobre retorno ao Paysandu: 'Não é o momento'

Ídolo no Paysandu, o meia Yago Pikachu está em Belém para curtir as férias. O craque do Fortaleza esteve presente na gravação do DVD da banda AR-15, que ocorreu na noite da última quarta-feira (11). Em um rápido contato com o OLiberal, o jogador falou sobre o carinho da torcida bicolor e sobre um possível retorno ao Papão.

"[Só tenho] que agradecer por todo o carinho do torcedor do Paysandu, porque, mesmo longe, a torcida [está sempre] pedindo para voltar. Mas ainda não é o momento", afirmou Pikachu, que também disse estar feliz pela permanência do Bicola na Série B e torcer para que o time faça uma boa temporada em 2025.

"Estou feliz pela permanência na Série B. Espero que, no ano que vem, [o clube] possa fazer uma excelente Série B e, quem sabe, subir para a Primeira Divisão", completou o jogador.

Yago foi um dos principais jogadores do Papão na história recente. Cria da base do Bicola, Pikachu se destacou no time entre 2012 e 2015. Ao todo, foram 213 partidas com a camisa do Paysandu, 62 gols e 15 assistências. Com essa marca, o paraense é um dos maiores artilheiros do século XXI do Bicola.

O desempenho do meia chamou a atenção do Vasco em 2016. Pikachu ficou na equipe carioca até 2020, quando foi transferido para o Fortaleza. No final de 2022, o jogador teve uma breve passagem pelo futebol japonês, quando atuou no Shimizu S-Pulse. Já em 2023, o paraense retornou ao Leão do Pici, onde segue jogando.

Nesta temporada, Yago foi um dos destaques do clube cearense. Foram 66 jogos, 13 gols e sete assistências. Na carreira, Pikachu acumula um título de Parazão, com o Paysandu, duas Copas do Nordeste e três Campeonatos Cearenses, pelo Fortaleza, além de um Cariocão com o Vasco.