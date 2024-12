Lembra dele? Paysandu dispensa meia que fez apenas um jogo no ano com a camisa do Papão

A diretoria do Paysandu informou na tarde desta quarta-feira (11), que o meia ofensivo Carlos Eduardo, não irá permanecer no clube alviceleste para a temporada 2025. O jogador deixa o Papão do Curuzu com apenas uma partida disputada no ano.

O Paysandu oficializou a saída do meio-campista, de 23 anos, em um comunicado publicado em seu site oficial. O clube paraense agradeceu ao jogador por seus serviços prestados e informou que a saída do atleta foi em comum acordo.

Leia a nota na íntegra

“O Paysandu Sport Club informa que o volante Carlos Maia não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao atleta pelos seus serviços prestados”.

Carlos Eduardo fez apenas uma partida vestindo a camisa do Paysandu. Natural de Cabo Santo Agostinho (PE), o meia foi contratado ao final da disputa do Campeonato Paraense junto ao Castanhal, por onde disputou o Parazão e realizou sete partidas. O único jogo do atleta pelo Papão foi no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, no Mangueirão, no dia 27 de abril, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão da Série B.

O jogador teve passagens pelo Resende-RJ, Madureira-RJ, Perlima-PB, além da base do Grêmio. Passou também pelo Campinense-PB, Goiás-GO e Monsoon-RS, clube que detém seus direitos federativos.