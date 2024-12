Meio-campista não deve ter contrato renovado com o Paysandu para 2025; saiba mais

O Paysandu segue trabalhando para manter alguns jogadores para a próxima temporada, porém, alguns atletas não devem permanecer no Lobo, como é o caso do volante Leandro Vilela, de 29 anos. A informação foi dada pelo jornalista da Rádio Liberal +, Michel Anderson.

A permanência do meio-campista no Paysandu em 2025 está praticamente descartada. A diretoria do clube paraense sentou com o staff do jogador, para alinhar um acordo para uma possível renovação contratual, porém, o volante pediu o dobro de seu salário atual, pela valorização que teve na disputa da temporada, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

O valor do salário de Leandro Vilela no Paysandu não foi revelado, porém, fontes internas do clube informam que era um salário baixo e dentro das expectativas financeiras do clube. Vilela teria pedido o dobro, e isso deixou a diretoria chateada e, por isso a possibilidade de não renovação de vínculo.

Natural de Curitiba (PR) e iniciou a carreira no Paraná-PR, onde atuou nas categorias de base e também no profissional. Defendeu também o JMalucelli-PR e o Vitória-BA. Em 2020 foi para Europa jogar pelo Vitória FC, de Portugal e retornou ao Brasil na mesma temporada para defender o Operário-PR. Jogou também no Guarani-SP e antes de vestir a camisa do Paysandu estava no Mirassol-SP. Com a camisa do Papão Vilela realizou 40 partidas nesta temporada e marcou dois gols, além de ter sido importante nas conquistas dos títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde.