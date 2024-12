Ex-Paysandu, João Vieira acerta com adversário do clube na Série B

Após três temporadas no Paysandu, o meia João Vieira deixou o clube e já tem uma nova casa. O jogador assinou com o Vila Nova-GO, adversário do Papão na Série B do Campeonato Brasileiro, para as próximas temporadas. O anúncio foi feito pelo time goiano na última segunda-feira (9), por meio das redes sociais.

João Vieira defendeu o Bicola nas últimas três temporadas, mas decidiu sair do clube no final da temporada. O jogo de despedida do atleta foi justamente contra o Vila Nova, derrotado por 2 a 1. Conforme o Tigrão, o contrato com o volante vai até 2026.

"Estou muito feliz e motivado para esse ano de 2025. Tenho certeza de que vai ser um ano de muitas vitórias e vamos em busca dos nossos objetivos", disse o meia em um vídeo divulgado pelo time nas redes sociais.

O Vila Nova é um velho conhecido do Bicola. Neste ano, além da Série B, as equipes se enfrentaram na Copa Verde. Os times decidiram o título do torneio, que ficou com o Papão. O Paysandu venceu as partidas com duas goleadas. O primeiro encontro, o duelo, terminou 6 a 0 para os bicolores. Já o segundo acabou 4 a 0, com direito a gol de João Vieira.

A saída do meia do Papão foi um pouco conturbada. O presidente eleito do Paysandu, Roger Aguileira, disse que João Vieira não ficaria no clube por conta de um desejo da esposa do jogador. No entanto, no último jogo da temporada, o atleta rebateu a fala e afirmou que faltou um "pouquinho de sensibilidade" com ele.

Por meio das redes sociais, João Vieira se despediu do time bicolor, agradeceu ao clube e torcedores pela passagem e destacou que deu o seu melhor nas últimas temporadas.

“Saio de consciência tranquila e coração em paz por tudo que fiz tanto dentro quanto fora de campo. Fui muito feliz nesses anos e só quero levar comigo as coisas boas que vivi por aqui. Obrigado, Paysandu, ficará para sempre no meu coração”, disse.

O jogador começou a carreira nas categorias de base do Internacional-RS, passou por outros clubes como o São José–RS, Internacional de Madrid, da Espanha, Esportivo, Juventude-RS, Caxias do Sul–RS e São Luiz, mas sem muito destaque. Foi com a camisa do Papão que João Vieira se destacou.

O meia chegou à equipe bicolor em 2022. Ainda em desenvolvimento, foram 26 jogos, um gol marcado e uma assistência. Já no ano seguinte, João ajudou o time na conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, tendo feito 41 partidas e três gols.

Nesta temporada, o ano foi ainda melhor. O meia comandou o meio de campo do Paysandu e foi um dos jogadores mais consistentes do clube no ano. Foram 57 partidas com a camisa bicolor no ano, tendo ficado de fora de apenas três jogos, seis bolas na rede e duas assistências.