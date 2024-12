Volante se despede do Paysandu, cita a importância da torcida e diz: 'para sempre no meu coração'

Chegou ao fim o ciclo do volante João Vieira no Paysandu. Após três anos jogando com a camisa do Papão, o meio-campista se despediu oficialmente em suas redes sociais do clube bicolor. Em publicação, João Vieira comentou sobre as temporadas, títulos, frustrações e citou diretoria, jogadores, funcionários e torcedores nessa trajetória de sucesso que teve pelo Papão.

Com mais de 120 partidas, títulos e acesso, João Vieira caiu nas graças do torcedor do Paysandu e sai do clube paraense deixando um sentimento legal entre os torcedores. O jogador afirmou que o objetivo era demonstrar o quanto estava feliz vestindo o manto alviceleste.

“Dei meu máximo por esse clube e sempre disse que era o mínimo que poderia fazer! Foram três anos de altos e baixos, tristezas, mas muitas alegrias, três títulos, um acesso e uma permanência a Série B. Foram 124 jogos e 10 gols e muita entrega, sempre tentei demonstrar isso nas vezes que entrava em campo e acho que consegui, pois isso é ser Paysandu. É se entregar, lutar sempre, não desistir nunca e acreditar até o fim”, disse.

João Vieira, de 27 anos, chegou ao Paysandu vindo do São Luiz-RS e ganhou a posição muito por sua vontade dentro de campo. O jogador fez questão de agradecer a todos com quem trabalhou e enalteceu a torcida bicolor.

“Fica aqui meu muito obrigado à instituição, aos jogadores que compartilhei esses anos, comissões técnicas, à todas as pessoas que trabalham no clube, pois tenho um carinho especial por vocês e à Fiel Bicolor, que faz um show à parte em todos os jogos seja aonde for, vocês realmente são fiéis”, falou.

O volante afirmou que deixa o Paysandu tranquilo e consciente de que fez o seu papel. Para João Vieira, o que ele levará na memória são só as coisas boas vividas em Belém e afirmou que o Papão estará para sempre em seu coração.

“Saio de consciência tranquila e coração em paz por tudo que fiz tanto dentro quanto fora de campo. Fui muito feliz nesses anos e só quero levar comigo as coisas boas que vivi por aqui. Obrigado, Paysandu, ficará para sempre no meu coração”, finalizou.