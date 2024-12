Roger Aguilera fala da permanência de Nicolas e revela sobre Esli Garcia: 'Não sei nem se ele volta'

O presidente eleito do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou que não sabe se o atacante Esli Garcia volta das férias para o Papão. A declaração do dirigente bicolor foi dada durante o coquetel organizado pelo presidente Maurício Ettinger, na noite da última quinta-feira (5). Em entrevista para o Núcleo de Esportes de OLiberal, Roger informou que a situação do venezuelano com o clube ainda está indefinida.

"Eu não sei nem se ele volta de férias", disse Aguilera. "Ele saiu, ficou de me ligar. Então, estamos na iminência de ter algum contato com ele. Não falei com ele. Está aproveitando as férias, já para conversar com os familiares dele. Está há pouco tempo lá [na Venezuela], então acho que ele está naquele momento de curtir a família. Deve estar conversando, refletindo. Mas, na hora certa, ele deve me procurar para dizer o futuro dele", declarou o presidente bicolor.

A questão sobre a renovação ou compra do atacante é uma das maiores preocupações do clube neste final de temporada. Esli García foi o artilheiro do time na Série B e um dos principais jogadores da equipe durante toda a temporada. Contudo, o jogador estaria em busca de outras propostas e não estaria certo se permanecer no Bicola seria a melhor opção.

Além dele, outro jogador importante do Papão, o atacante Nicolas, também virou assunto sobre sua permanência ou não. Artilheiro do Paysandu na temporada, mas com pouco destaque na Série B, o jogador estaria nos planos do Vila Nova. Contudo, Roger informou que não recebeu nenhuma proposta e que o contrato do atleta vai até o final de 2025.

"Em relação ao Nicolas, ele tem contrato. É um jogador do clube até o fim da temporada de 2025. Então, nada oficial chegou. Apenas a informação do Vila Nova, mas até então ele é atleta do clube", disse Roger.