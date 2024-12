Sem nunca ter entrado em campo, zagueiro tem contrato rescindido pelo Paysandu; veja quem é

A quinta-feira (5) foi de rescisão de contrato nos bastidores do Estádio da Curuzu. O Paysandu anunciou através de nota em seu site oficial, que o zagueiro Pedro Romano, teve seu vínculo rescindido com o Papão para a temporada 2025.

Pedro Romano, de 24 anos, tinha contrato com o Paysandu até o ano que vem, porém, o jogador não chegou a ser aproveitado nesta temporada, tanto pelo técnico Hélio dos Anjos, quanto pelo treinador Márcio Fernandes. O atleta deixou o Paysandu sem jogar nenhuma partida.

Romano estava no Gama-DF, mas pertence ao Athletic-MG. O zagueiro foi anunciado pelo Paysandu ainda no mês de abril, como um dos reforços para a disputa da Série B do campeonato Brasileiro, porém, não conseguiu estrear pelo clube paraense na competição nacional.

Em nota, o Papão disse que a decisão ocorreu em comum acordo. Leia a nota na íntegra:

“O Paysandu Sport Club informa que o zagueiro Pedro Romano não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao atleta pelos seus serviços prestados”.

Pedro Romano em sua apresentação no Paysandu (Reprodução Papão TV)

Já Pedro Romano, em seu perfil nas redes sociais, afirmou que sai de cabeça erguida do Paysandu, citou a força da torcida do Papão, mas triste de não ter realizado nenhuma partida com a camisa do Papão.

“Hoje venho informar que encerro minha passagem pelo Paysandu. Saio de cabeça erguida e muito feliz, orgulhoso com a minha evolução, seja física e mental nesse tempo que estive aqui. Independentemente de qualquer adversidade que enfrentei, superei todas e sempre cheguei no clube com um sorriso no rosto. Sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de representar a camisa do Paysandu, e de ter visto de perto a nação bicolor, seja na Curuzu ou no Mangueirão ela se fazia presente e, sem dúvida, essa é a maior riqueza do Paysandu, os torcedores. Graças a Deus conquistamos o nosso objetivo, porém triste por não ter estreado com a camisa do Paysandu, fiz de tudo que estava ao meu alcance. Enfim, Deus está no controle de tudo - declarou o jogador”, escreveu.

Além de passagem pelo Paysandu, Gama-DF e Athletic-MG, Pedro Romano jogou também no Tupi-MG, Betim-MG e atuou em Portugal, defendendo o Águia FC Vimioso, Leixões e FC de Oliveira do Hospital.