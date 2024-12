Na despedida da diretoria, novo presidente do Paysandu dispara: 'Vamos contratar 14 a 15 atletas'

Veículos da imprensa esportiva paraense estiveram presentes no coquetel convocado pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que deixa oficialmente o cargo ao fim deste mês, para a entrada de Roger Aguilera. O encontro ocorrido no "Bistrô Bicolor" serviu para que a atual diretoria se despeça do cargo, ao mesmo tempo em que o bastão é passado para o novo grupo que comanda o clube a partir do dia 1 de janeiro.

Aliás, o próprio Ettinger abriu a fala agradecendo a presença de todos da imprensa, que contribuíram significativamente para a divulgação das ações ao longo dos últimos anos, bem como acompanharam momentos de tristeza e alegria. Em seguida, ao fazer um balanço sobre os dois mandatos, o dirigente disse que "Valeu a pena" sentar na cadeira de presidente do Paysandu.

"Valeu muito! Foi uma contribuição que eu dei pela paixão que eu sinto por este clube. Estou há 25, 26 anos aqui no Pará, e, desde que eu pisei em Belém eu sou bicolor. Acho que a gente botou o clube nos trilhos para ele chegar aonde ele realmente merece", disse ele, enumerando em seguida algumas conquistas.

"A gente teve quatro títulos, dois paraenses, duas Copa Verde, além do acesso para a Série B, mas eu acredito que o mais importante tem sido o legado do CT, que a gente deixa. Ter certidões negativas também abre novas portas pra gente, então acho que isso é muito importante. De parte negativa, a gente sempre quis chegar na Série A, mas a gente deixou pro Roger resolver essa missão", brinca. O futuro presidente, como sempre, foi questionado sobre as contratações, mas se esquivou, dando apenas números superficiais sobre chegadas e renovações.

"Eu sei que o torcedor está na ansiedade de saber as contratações, que a gente possa estar divulgando rápido isso aí, mas com tranquilidade, no momento certo, quando acontecer as coisas a gente vai poder divulgar, mas estamos trabalhando aí arduamente nesse processo, mas a nossa ideia é anunciar de 14 a 15 atletas. Hoje nós temos cerca de 10 jogadores no elenco, jogadores remanescentes da temporada", conta.

Além da dupla, o atual e o futuro staff do clube estiveram presentes. O atual vice, Fred Cabral, que vai assumir a presidência do Conselho Deliberativo, além dos novos vices, Diego Moura e Márcio Tuma. Na ocasião foi servido um coquetel e, ao final do evento, os jornalistas participaram de sorteios de brindes com produtos oficiais do clube.