Diogo Silva encaminha saída do Paysandu e deve ser anunciado na Ponte Preta

O experiente goleiro Diogo Silva está próximo de encerrar seu ciclo no Paysandu. O jogador deve ser anunciado em breve pela Ponte Preta, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. Conforme informações dos jornalistas Heitor Esmeriz e Júlio Nascimento, do Globo Esporte de Campinas, o clube acertou a contratação do arqueiro bicolor.

Diogo tem contrato com o Paysandu até o final de 2025. A renovação ocorreu no meio do ano, mas, o jogador teria sido liberado para negociar com a Macaca.

Segundo as informações, o contrato entre o goleiro e a Ponte Preta vai até o Campeonato Paulista de 2026. Diogo seria a principal aposta da Ponte para a temporada, visto que o titular da posição, Pedro Rocha, não terminou o ano bem.

Por conta disso, a Ponte Preta queria um arqueiro experiente e em forma para atuar na equipe. Nesta temporada, Diogo Silva era o segundo goleiro do Papão, mas, com o técnico Hélio dos Anjos, foi titular durante toda a Copa Verde e se destacou na disputa. Com isso, o então treinador optou por colocá-lo no lugar de Matheus Nogueira para defender o gol do Paysandu na Série B.

Apesar da boa atuação, o técnico Márcio Fernandes decidiu inverter a decisão, e Nogueira retornou à posição de titular. Embora tenha voltado a ser reserva, o goleiro fez uma campanha muito consistente com a camisa bicolor e ajudou o Paysandu com defesas importantes em vários momentos da temporada.

Ao todo, entre as duas competições, Diogo Silva disputou 28 jogos com a camisa do Papão. O arqueiro tem 38 anos e vasta experiência no futebol brasileiro. Antes de chegar ao Paysandu, o goleiro atuou no CRB-AL, Ceará-CE, Vasco-RJ, Luverdense, Nova Iguaçu-RJ, VX de Piracicaba, Bangu e começou a carreira no Vitória-BA.