Paysandu lança camisa 2025 em homenagem à Amazônia; veja fotos

O Paysandu lançou na noite desta quarta-feira (4), em um restaurante no bairro da Campina, a nova camisa para a temporada 2025. A “Nativa” foi idealizada e confeccionada pela marca Lobo e faz uma homenagem à Amazônia.

A camisa veio para celebrar o momento em que a Região Norte vive com a chegada da COP 30 e com Belém sendo o centro das atenções. Denominada “Nativa”, a camisa faz parte da coleção “Amazônia que inspira” que repassa o compromisso da preservação ambiental junto com a tradição bicolor na região e as riquezas naturais da Região Norte. O manto bicolor foi inspirado na floresta e pelos rios, que banham a região, além das conquistas do clube ao longo de sua trajetória.

CONFIRA AS FOTOS DA NOVA CAMISA

Apenas o primeiro uniforme foi lançado pelo clube. As outras camisas que farão parte do enxoval bicolor para a temporada como o segundo e terceiro uniformes, serão lançados até julho. A terceira camisa do Papão será feita com tecidos 100% reciclados.

Roger Aguilera, presidente eleito do Papão, falou da nova camisa, que marca o ano de sua gestão à frente do Paysandu pelos próximos dois anos.

“Hoje é o início da temporada 2025 com a apresentação do uniforme número 1 do Paysandu, o nosso manto sagrado. Quero pedir o apoio do nosso torcedor e agradecer a eles, nosso maior ativo. Espero que essa camisa dê muitas glórias ao Paysandu no ano que vem, que seja uma temporada abençoada. É um dia importante, que o torcedor compre o material oficial do clube, pois é uma fonte de receita importante, para que a gente possa dar continuidade em investimentos no clube”, disse.

De acordo Paulo Ornela, diretor de franquias da marca Lobo, as camisas lançadas pelo Paysandu em anos anteriores, representou em torno de 43% das vendas nos meses de dezembro. A expectativa da diretoria alviceleste é que às vendas da “Nativa” supere esse percentual.

Confeccionado em tecido jacquard dry, o uniforme possui grafismos que remetem às curvas dos rios da Amazônia e trazem fluidez e movimento ao design. O escudo do Paysandu e a logomarca da Lobo, ambos bordados, destacam a tradição e a qualidade do maior campeão da região.

A nova camisa do Paysandu está custando o preço de R$329,90. Para quem é sócio-torcedor do clube o novo manto sai no valor de R$296,91. As camisas estão disponíveis em todas as Lojas Lobo.