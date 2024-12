Felipe Albuquerque diz que Remo terá orçamento ‘muito superior’ ao do Paysandu, mas Papellin rebate

O Paysandu acredita que começará a temporada de 2025 em desvantagem em relação ao maior rival, Remo, na disputa por jogadores no mercado de transferências. Pelo menos é essa a visão do executivo de futebol do Papão, Felipe Albuquerque. Durante uma entrevista transmitida na live do Diário Bicolor, página dedicada às notícias do clube alviceleste, o dirigente destacou que o orçamento do Remo seria bem superior ao do Paysandu.

“Vou ser sincero: não falo com o Papellin (executivo de futebol do Remo) há alguns dias, mas posso garantir que tenho dormido mais tarde e acordado mais cedo do que ele. A folha salarial do Remo será muito superior à do Paysandu, e quando digo ‘muito’, é muito mesmo. O Remo está acessando uma prateleira de mercado que eu nunca vi no Pará. Não me lembro de nenhum momento na história em que o Paysandu tenha enfrentado um Remo tão forte financeiramente”, disse Felipe Albuquerque.

Até agora, ambos os clubes têm sido discretos no mercado. O Remo já anunciou dois reforços para 2025: o meia Dodô e o lateral-direito Marcelinho. No entanto, é esperado que novas contratações sejam anunciadas em breve. Já o Paysandu concentra seus esforços na renovação de contratos com jogadores que disputaram a Série B pelo clube, mas ainda não oficializou nenhuma nova aquisição.

Papellin rebate as declarações

Sérgio Papellin, executivo de futebol do Remo (Ivan Duarte / Remo)

As declarações de Felipe Albuquerque tiveram resposta do executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin. Em entrevista à Rádio Liberal+ nesta quarta-feira (4), Papellin afirmou “desconhecer” a alegada superioridade financeira do Remo.

“Fiquei surpreso com o Felipe [Albuquerque] saber do orçamento que vamos gastar. Sou amigo dele, mas não falei sobre isso. Precisamos fazer sacrifícios para buscar receitas e, antes de tudo, estruturar o clube, principalmente o centro de treinamento. Ontem mesmo conversei com o presidente e o arquiteto para acelerar o projeto do CT. Um clube com mais de 100 anos como o nosso precisa de um CT de qualidade para formar jogadores, aproveitando a rica matéria-prima da região”, afirmou Papellin.

Calendário de jogos

Remo e Paysandu só voltarão aos gramados oficialmente em janeiro. O Paysandu estreia mais cedo, no dia 12, pela Supercopa Grão-Pará. O Remo, por sua vez, deve entrar em campo no dia 15, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.