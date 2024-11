Atravessou! Remo contrata CEO com passagem recente no Paysandu; saiba quem é

Na tarde desta quarta-feira (26), o Clube do Remo confirmou a contratação de André Barbosa Alves como seu novo CEO (Chief Executive Officer) para a temporada de 2025. Aos 43 anos, o carioca traz uma ampla bagagem em gestão esportiva e executiva. Antes de assumir o cargo no Leão Azul, ele atuava como gestor no Paysandu e também possui experiência no setor público, tendo sido Secretário Executivo do Esporte no Ministério da Cidadania.

“É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço ao presidente Tonhão pela oportunidade. Tivemos algumas reuniões, e o projeto que está sendo pensado para o Clube do Remo já está estruturado. Acredito que posso contribuir bastante e ajudar todos vocês a desenvolverem o melhor trabalho aqui no Maior da Amazônia", afirmou André Alves, destacando sua visão para o novo desafio.

O novo CEO explicou ainda suas principais funções no clube: “Eu trabalho como CEO, diretor executivo. Sempre atuei no esporte, na área de gestão, e agora vou ser um facilitador aqui. Minha missão é ajudar todas as áreas a desempenharem seu melhor papel no Clube do Remo. O cargo exige muito foco na administração e também conhecimento em economia. Vamos olhar o clube de forma integral e colocar a bola para rolar.”

Com a responsabilidade de comandar os setores financeiro, administrativo, comercial, marketing e futebol, André Alves terá a missão de implementar um plano estratégico que impulsione o Clube do Remo no cenário nacional. Acompanhado do vice-presidente Glauber Gonçalves, o novo gestor já visitou as instalações do Banpará Baenão, Centro de Treinamento, Sede Náutica e Sede Social, marcando o início de sua atuação à frente do Leão Azul.