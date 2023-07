Já classificada, Tuna vence o São Francisco-AC na Série D com 'show' do artilheiro Paulo Rangel

A Tuna venceu mais uma na Série D do Brasileiro. A Águia Guerreira derrotou o São Francisco-AC, na tarde deste domingo (9), no Estádio do Souza, em Belém, pelo placar de 2 a 0, pela 12ª rodada do campeonato nacional, com o resultado, a Lusa chegou à marca de 11 partidas sem perder na Quarta Divisão e mais uma vez com “show” do artilheiro Paulo Rangel.

ASSISTA AOS GOLS

Já classificada para a segunda fase da Série D, a Tuna recebeu o São Francisco-AC e não deu chances para o clube acreano. O jogo foi decidido no primeiro tempo, com dois gols do artilheiro da Lusa na Série D, Paulo Rangel, que possui sete gols e briga pela rtilharia da competição.

O primeiro gol da Lusa saiu aos 27 minutos. Pedrinho se antecipou à marcação, recuperou a bola, avançou pela direita e encontrou Paulo Rangel livre na meia-lua, o atacante da Tuna recebeu a bola, tirou a marcação e chutou no canto esquerdo, abrindo o placar para Águia.

Já o segundo gol da Tuna a jogada ocorreu pelo lado esquerdo Miliano é lançado, vai à linha de fundo e cruza para área, Paulo Ragnel se antecipa entre o zagueiro e o goleiro e manda para a rede, aos 50 minutos do primeiro tempo, Tuna 2 a 0. A Lusa ultrapassou o Nacional-AM e está na liderança do Grupo 1 da Série D com 25 pontos, porém, o Nacional ainda joga na rodada, contra o Princesa do Solimões-AM, neste domingo.

O próximo jogo da Tuna na Série D será contra o Nacional-AM, no próximo domingo (16), no Estádio da Colina, em Manaus (AM), às 16h. A partida vale a liderança do grupo.