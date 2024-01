Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, diz que clube pode voltar a Belém em breve

O vice-presidente do Flamengo Marcos Braz afirmou que pretende trazer o Mengão para jogar mais vezes em Belém. A declaração do vice-diretor do clube foi dada em entrevista ao repórter de OLíberal.com, Fábio Will.

"A gente tem um pouco de problema em relação à logística, [mas], eu vou pedir para o presidente Rodolfo Landim para a gente voltar aqui no Pará", declarou Marcos.

O vice-presidente do Mengão desceu até a porta do hotel onde a equipe está hospedada na capital paraense e atendeu alguns torcedores que estão no local.

Ainda na entrevista, Marcos agradeceu o carinho do torcedor paraense e destacou que o carinho dos torcedores é muito importante para os jogadores e para o time em geral.

"É impressionante a recepção, o carinho [dos torcedores]. A gente chegou 1h, tinha bastante gente na saída do aeroporto e aqui [na frente do hotel]. Isso é importantíssimo. A gente está muito feliz de ter vindo jogar aqui em Belém. O estado do Pará tem muito rubro-negros, temos isso por estatísticas, e a gente não tem como agradecer [esse carinho]", agradeceu.

Ainda no hotel, Marcos Braz encontrou e cumprimentou o diretor-executivo do Remo, Sérgio Papellin.

Agenda

O Flamengo joga nesta quarta-feira (31) contra o Sampaio Corrêa, no estádio Mangueirão, a partir das 21h30. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.