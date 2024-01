Flamengo em Belém: clube divulga imagens inéditas da chegada na cidade; vídeo

O Flamengo divulgou em suas redes sociais imagens inéditas da chegada do time a Belém, para a partida contra o Sampaio Corrêa-RJ. A delegação rubo-negra chegou nesta madrugada na capital paraense e foi recepcionada por milhares de torcedores, tanto no aeroporto, quanto no hotel. Veja:

Sampaio x Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Mangueirão, em Belém. A expectativa é de um público de 50 mil torcedores no Colosso do Bengui, para acompanhar o clube mais popular do Brasil. Todos os ingressos de arquibancada e cadeiras foram vendidos. Os únicos bilhetes disponíveis são nos setores de lounges. Ingressos de estacionamento estão sendo vendidos nas Lojas do Flamengo em Belém, a Nação Rubro-Negra, nos shoppings Boulevard, Parque Shopping e Castanheira, além do quiosque dos classificados de O Liberal, no subsolo do Shopping Boulevard.

Fotos da chegada do Flamengo em Belém

