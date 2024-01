Em Belém depois de 11 anos, Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ no Mangueirão

O Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ nesta quarta-feira (30), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Depois de 11 anos, o rubro-negro carioca retorna a Belém em uma partida oficial. A última vez foi no dia 3 de abril de 2013, quando enfrentou o Remo pela 1ª fase da Copa do Brasil daquele ano.

Os rubro-negros estavam em período de pré-temporada em Orlando, Estados Unidos, desde o dia 18 e durante a estadia fizeram dois amistosos. Vitória por 2 a 0 contra o Philadelphia Union e um empate com o Orlando City, 1 a 1.

Agora de volta ao Brasil, o Flamengo espera recuperar os pontos perdidos no Campeonato Carioca. Na 2ª rodada, o time alternativo apenas empatou com o Nova Iguaçu em 1 a 1; na 4ª rodada, o Mengão não tirou o zero do placar e empatou com a Portuguesa-RJ por 0 a 0. O time está na 8ª colocação com 5 pontos conquistados em 3 jogos e fora da zona de classificação para as semifinais da competição. Porém, os rubro-negros contam com um aproveitamento de 64% em 39 jogos na capital paraense para voltar ao G-4 do Cariocão.

Para o jogo contra o Sampaio Corrêa-RJ, o Flamengo deverá contar com o mesmo grupo de atletas que fizeram a pré-temporada em Orlando e a expectativa é que Tite faça algumas mudanças no time titular, visando o clássico contra o Vasco. Matheuzinho, Pablo, Thiago Maia e o recém-contratado, Viña, não viajaram para os EUA e não foram relacionados.

O Sampaio Corrêa-RJ, o Galinho da Serra, foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca em 2023 e ainda não venceu na competição. Está em 10º lugar com apenas 1 ponto conquistado, contra o Vasco da Gama na 2ª rodada, e tem a difícil missão de parar o Flamengo no Mangueirão. O time de Saquarema tem no elenco o experiente meia Marcelo, ex-Remo e estava no elenco de 2023, e ainda conta com Gabriel Agú, que jogou o Parazão 2023 pelo Castanhal.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo

Campeonato Carioca 2024 - 5ª rodada

Data: quarta-feira (31)

Hora: 21h30

Local: Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro Matheus; Yago Rocha, Índio, Eduardo Thurram, Paulo Vitor; Eduardo Rosado, Alexandre Souza, Marcelo; Max, Davi Santos e Abner.

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz (Cebolinha); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).