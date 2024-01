Flamengo em Belém: Vendas de estacionamento começam nesta sexta (26); veja onde comprar e os valores

Inicia nesta sexta-feira (26) as vendas de estacionamento para o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida está programada para o dia 31 de janeiro e será disputada no Mangueirão, em Belém. Os ingressos para as arquibancadas já foram esgotados, restam apenas cadeiras e lounges.

Segundo a BIS Entretenimento, produtora do evento, as vendas começam nesta sexta-feira (24) e serão somente em pontos físicos: Lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Parque Shopping e Boulevard, além dos classificados do jornal O Liberal localizado no subsolo do shopping Boulevard.

Valores do estacionamento:

Carro: R$50

Moto: R$20