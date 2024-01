Flamengo em Belém: Delegação Rubro-Negra chega em hotel e é recebida com festa pelos torcedores

O time Rubro-Negro foi recebido com festa pelos torcedores em frente ao hotel, localizado na avenida Brás de Aguia, bairro de Nazaré, onde ficarão hospedados. Ao descerem do ônibus, os jogadores se aproximaram dos torcedores, posaram para fotos e autografaram camisas dos fãs.

A delegação do Flamengo desembarcou em um voo fretado na capital paraense na madrugada desta quarta-feira (31), trazendo a equipe diretamente da pré-temporada realizada nos Estados Unidos.

Flamengo em Belém: Torcedores esperam a chegada do time carioca no Aeroporto Internacional Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal

Pela primeira vez, o Mengão estará participando de um jogo do Campeonato Carioca em Belém. O time carioca faz seu retorno à cidade após 11 anos e será calorosamente recepcionado por milhares de torcedores no Mangueirão. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas estejam presentes para acompanhar a partida.

Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Colosso do Bengui, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance em OLiberal.com.