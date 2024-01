Flamengo em Belém: Time Rubro-negro desembarca na madrugada desta quarta-feira (31)

A delegação do Flamengo desembarcou em voo fretado na capital paraense na madrugada desta quarta-feira (31), trazendo a equipe diretamente da pré-temporada realizada nos Estados Unidos. O time carioca irá se hospedar em um hotel localizado na avenida Brás de Aguia, bairro de Nazaré.

Esta é a primeira vez que o Rubro-negro disputa uma partida do Campeonato Carioca em Belém, enfrentando o Sampaio Corrêa-RJ nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Mangueirão, pela quinta rodada do torneio. O Mengão retorna a Belém após 11 anos e será recebido no Colosso do Begui por milhares de torcedores. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas acompanhem a partida.

Escalação

Tite projeta o uso da equipe principal, com força máxima, no Mangueirão. Os jogadores escalados para o jogo desta noite são:

Rossi; Wesley (Varela), David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz (Cebolinha); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

Abertura dos portões e estacionamento

O estacionamento do Mangueirão abrirá às 16h, enquanto os portões para acesso às arquibancadas serão liberados às 17h. Torcedores que optarem por ir de carro ou moto podem adquirir os tickets de estacionamento nas lojas oficiais do clube, a Nação Rubro-Negra, presentes nos shoppings Boulevard, Castanheira e Parque Shopping. O valor do estacionamento é de R$50 para carros e R$30 para motos.

Fan fest

Os torcedores do Flamengo que chegarem cedo ao estádio Mangueirão terão a oportunidade de desfrutar do show das bandas locais, programado para começar às 17h dentro do estádio. Além disso, alguns setores lounge estarão disponibilizando serviços de open bar e open food.

Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no novo Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no OLiberal.com.