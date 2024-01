Léo Moura confirma presença no Mangueirão para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ e exalta torcida no Pará

O ex-lateral-direito Léo Moura vai acompanhar de perto o Flamengo na partida desta quarta-feira (31) contra o Sampaio Corrêa-RJ, em Belém. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil vestindo a camisa rubro-negra, o hoje ex-jogador está novamente de passagem pelo Pará para o lançamento de um novo projeto de seu instituto, o “Passaporte para a Vitória”, e aproveitou para conversar com a reportagem de O Liberal. Ele confirmou que estará no Mangueirão e confia em uma boa vitória do Fla.

"Estarei presente no estádio e o meu palpite é de 3 a 0", sorriu Léo Moura.

A campanha do Flamengo que culminou com o título da Copa do Brasil de 2013 começou em Belém, com um triunfo por 1 a 0 sobre o Remo, também no Mangueirão. Foi a última atuação da equipe carioca em solo paraense desde então.

Léo Moura esteve presente na partida, inclusive ostentando a braçadeira de capitão, e adiantou o que o atual elenco rubro-negro pode esperar do público paraense.

"É difícil dar dica, mas o que eu posso falar para eles é que vão ter uma torcida apaixonada, uma torcida que vai apoiá-los. A todos que vão estar ali no estádio, assim como eu, vai ser um sonho ver de perto todos esses jogadores que hoje fazem parte do elenco. A nossa torcida é para que tenham uma noite de vitória e que a torcida saia do estádio feliz e realizada por aquilo que viu ali dentro", apontou o ex-jogador.

"A torcida [do Flamengo em Belém] é muito apaixonada. Todas as vezes que vim aqui sempre fui tratado com muito carinho, tenho boas lembranças de quando jogava pela equipe do Flamengo, então é uma torcida que merece todo o carinho especial", concluiu Léo Moura.

Passagem por Belém

Ontem (30), a Equatorial Pará, em parceria com o Instituto Léo Moura, anunciou o projeto “Passaporte para Vitória”, que será realizado em mais cidades do estado. Com o patrocínio da distribuidora de energia, através da Lei de Incentivo ao Esporte, a iniciativa vai ocorrer em Castanhal e Bragança e atenderá cerca de 200 crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, em cada cidade.

Léo Moura foi titular e capitão do Flamengo em jogo contra o Remo, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2013. Fla foi campeão da edição (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

O projeto oferecerá aulas de futebol e orientação pedagógica para todos os alunos. Além dos profissionais responsáveis pelo treinamento, que, em maioria, serão contratados nas localidades de execução do projeto, também será oferecido todo o material necessário como: bolas, chuteiras e uniforme completo.

As pré-inscrições começarão em breve e serão realizadas pelo site passaporteparavitoria.com.br e efetivadas mediante entrega de documentos e assinatura dos responsáveis no termo de inscrições nos núcleos do projeto. A iniciativa deve iniciar ainda no primeiro semestre de 2024.

Trajetória do Passaporte para Vitória

O projeto do Instituto Léo Moura, que é organizado pelo ex-jogador e ídolo do Flamengo, já passou por outros estados como Rio de Janeiro, Amapá, Acre e Paraná e atendeu cerca de 40 mil jovens. Desses, muitos talentos foram revelados, inclusive com destaque no cenário do esporte nacional.

Quem foi o jogador Léo Moura?

O ex-jogador atuou como lateral direito e passou 24 anos no futebol. Ele vestiu a camisa de 17 clubes nacionais e estrangeiros, mas onde brilhou mesmo foi no Flamengo, onde atuou por 10 anos, com a conquista de vários títulos, entre eles as Copa do Brasil de 2006 e 2013 e o Brasileirão de 2009, além de cinco campeonatos carioca. Em 2008, foi convocado para a Seleção Brasileira.

Em toda a carreira, ele conquistou 27 títulos, ganhou 6 troféus individuais, 4 prêmios de melhor lateral direito do Brasil e uma Bola de Prata. Atualmente, o ex-jogador se dedica a projetos de incentivo ao esporte no país.