Acesso, portões e ingressos: tudo o que você precisa saber para o jogo do Flamengo no Mangueirão

Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2024. A partida será a primeira do Rubro-Negro carioca em Belém depois de 15 anos e promete trazer ao Olímpico do Pará um público recorde. Segundo a última parcial de venda de ingressos, todas as entradas de arquibancada já haviam sido esgotadas dias antes do duelo.

Devido à grande procura para o jogo, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma espécie de serviço com tudo que o torcedor do Flamengo precisa saber para assistir à equipe no Mangueirão. A reportagem detalhou vias de acesso ao estádio, portões de entrada e locais de venda dos últimos ingressos ainda restantes para a partida.

Vias de acesso

O estádio Mangueirão possui duas vias principais de acesso: pela avenida Augusto Montenegro e pela avenida Mangueirão. A primeira permite a entrada de torcedores pelo Lado A do estádio, enquanto a segunda possibilita a chegada de rubro-negros que tem ingressos para o Lado B. Nas duas entradas, há serviço de estacionamento dentro do estádio.

Estacionamento

Para estacionar o veículo dentro das dependências do estádio, estão sendo comercializados bilhetes. As entradas são vendidas somente em pontos físicos: Lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Parque Shopping e Boulevard, além dos classificados do jornal O Liberal localizado no subsolo do shopping Boulevard. Os valores custam R$ 50,00 para carros e R$ 20,00 para motos.

Portões de entrada

Cada setor do estádio (A e B), possui quatro entradas para torcedores. Os primeiros portões de cada lado (A1 e A2; B1 e B2) ficam à esquerda da entrada dos torcedores. Já os últimos portões de cada lado (A3 e A4; B3 e B4) ficam à direita. A entrada de autoridades e credenciados ocorre exclusivamente pelo Lado B, em uma entrada específica entre os portões B2 e B3.

Compra de ingressos

Mesmo que os ingressos de arquibancada já estejam esgotados, ainda há bilhetes para quem quiser acompanhar o Flamengo no Mangueirão. Estão disponíveis entradas para o setor de cadeiras e áreas lounge do estádio.

Para ambos os setores, não estão mais disponíveis as meias-solidárias. Portanto, os bilhetes de cadeira custam R$ 200,00 e de área lounge custam R$ 600,00. As entregadas podem ser adquiridas de forma online, por meio do site ingressosSA. Outra opção para o torcedor é comprar o ingresso físico, nas Lojas Nação Rubro-Negra, nos Shoppings Castanheira, Boulevard e Parque Shopping, além do quiosque dos classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.