Flamengo em Belém: clube confirma detalhes de sua programação na capital; veja os detalhes

A estadia do Flamengo em Orlando chega ao fim nesta terça-feira (30). Após 12 dias de pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro retorna ao Brasil e aterrissa em Belém na madrugada da quarta-feira (31), de olho no confronto contra o Sampaio Corrêa-RJ.

Conforme apuração da reportagem da Coluna do Fla, o elenco fará o último treino em Orlando às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira (30). Na sequência, os jogadores almoçarão no hotel e seguirão viagem para o Brasil. Toda a delegação embarcará no período da tarde, em voo fretado dos Estados Unidos para Belém. A chegada à capital paraense está prevista para 00h20 (horário de Brasília) da quinta-feira (31).

VEJA MAIS



Cronograma de viagem ao Brasil

- Voo decola de Orlando às 18h da terça (30)

- Chegando a Belém prevista para 00h20 da quarta (31)

- Chegada ao Radisson Hotel Maiorana à 1h30 da quarta (31)

- Após a chegada ao hotel, o elenco descansa durante o dia, sob concentração para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Desse modo, o treinador Tite não tem atividade tática ou técnica programada para os jogadores. Porém, há exercícios leves na academia.

Jogo

O Flamengo enfrentará o Sampaio Corrêa pela quinta rodada da Taça Guanabara. Tite projeta o uso do time principal, com força máxima, no Mangueirão. Sendo assim, a partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (31). É importante ressaltar que o Coluna do Fla transmitirá o confronto ao vivo pelo YouTube.