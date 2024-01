Após pré-temporada nos EUA, Flamengo volta ao Brasil confiante e com reforço

A pré-temporada do Flamengo termina na próxima terça-feira (30), quando o time deixa Orlando, nos Estados Unidos, e vem para Belém, onde disputa a quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. A equipe rubro-negra retorna ao Brasil com as expectativas altas, além de trazer um novo reforço: o lateral Viña.

A ida do Flamengo para Orlando tinha como objetivo preparar melhor o time para o Campeonato Carioca. Até o momento, a equipe reserva do Mengão não conseguiu emplacar vitórias no estadual. Nos últimos dois jogos, foram dois empates, ficando na oitava colocação na classificação geral, com cinco pontos.

Durante a pré-temporada, o elenco teve sessões intensas de treinamentos, dois amistosos, tendo uma vitória e um empate, e apenas duas folgas. Mesmo com o retorno ao Brasil perto, o time segue treinando forte, com treinamento previsto para terça-feira, antes do embarque para o Brasil.

Além de toda a bagagem, o Flamengo também vai poder contar com o lateral-esquerdo Viña, que se juntou ao clube durante a pré-temporada. Além dele, o rubro-negro tenta mais reforços, como o zagueiro do Bragantino Léo Ortiz.

Tite volta dos Estados Unidos com muitos testes e planos para a equipe principal. Internamente, os dias de treinamento em Orlando foram bem avaliados pela diretoria e equipe técnica.

O treinador ainda tem algumas questões técnicas e táticas para resolver, mas, o saldo é positivo.

Agenda

O próximo compromisso do time titular do Flamengo é na próxima quarta-feira (31), contra o Sampaio Corrêa, 10º colocado no Cariocão, a partir das 21h30, no Estádio Mangueirão.