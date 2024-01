Flamengo em Belém: jovem paraense com doença rara sonha em conhecer elenco rubro-negro

Está chegando o jogo do Flamengo em Belém! A equipe rubro-negra entra em campo no Mangueirão no dia 31 de janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, contra o Sampaio Corrêa-RJ. Com a aproximação da partida, os torcedores estão ansiosos para ver os ídolos de perto, um deles é o jovem Gilberto Ferreira de 14 anos, que quer ter a oportunidade de conhecer o elenco da equipe carioca.

Gilberto tem a epidermólise bolhosa, uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. Em uma rede social, ele publicou um vídeo pedindo para conhecer os jogadores rubro-negros.

“Fala galera, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, porque quero conhecer os jogadores do Flamengo que vão jogar aqui em Belém”, diz o jovem no vídeo.

VEJA MAIS

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, a mãe de Gilberto, Mary Ferreira, falou sobre o desejo do filho. “Ele sempre foi fã do Flamengo, o que intensificou quando o Flamengo foi campeão na Libertadores em 2019. Os jogadores que ele mais quer conhecer são Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Gerson”, contou.

Mary também recordou de quando Gilberto teve oportunidade de conhecer os jogadores da Seleção Brasileira, quando a equipe Canarinha jogou em Belém na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na partida, contra a Bolívia, a Seleção saiu vitoriosa do Mangueirão com um placar de 5 a 1.

Na época, Gilberto se sentiu muito realizado ao conhecer seu maior ídolo, o atacante Neymar. “Ele conheceu a paixão dele que é o Neymar, ele diz que depois disso “zerou a vida”, contou.

Agora, Gilberto espera que no jogo do Flamengo consiga a oportunidade de entrar em campo com um dos ídolos, algo que não pôde ser realizado na partida da Seleção Brasileira.

“Ele espera que no jogo tenham muitos gols, mas ele queria mesmo era entrar em campo com os jogadores. Ele até pediu lá no dia do jogo do Brasil, mas já estava certo as crianças [que entrariam]”, explicou.

Quem quiser ajudar o jovem Gilberto a chegar até os jogadores do Flamengo, pode entrar em contato com a mãe dele, Mary, que também aguarda a oportunidade para o filho, por meio do telefone (91) 98850-5158.