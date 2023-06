Após emocionar a web, Gui visita jogadores do Vasco no CT depois de receber alta

O pequeno vascaíno Gui, que viralizou nas redes sociais ao sair do coma após 16 dias, recebeu alta do hospital e foi visitar o Centro de Treinamento do Vasco, nesta sexta-feira (30).

Guilherme Gandra, de 8 anos, conquistou a internet após reencontrar a mãe no hospital depois de ficar 16 em coma induzido devido a doença genética rara, epidermólise bolhosa. Apaixonado pelo Vasco, o torcedor recebeu visita dos jogadores Gabriel Pec, Figueiredo e Rodrigo Dinamite após acordar do coma.

Pela manhã de hoje (30), o garoto aproveitou a oportunidade de conhecer os jogadores e parte da casa que tanto ama. Na segunda-feira (19), vários atletas dedicaram a vitória do Vasco de 1 a 0 sobre o Cuiabá ao menino.

“Foi muito incrível eu ter ido ao hospital e conhecê-lo. A reação dele me emocionou bastante, os vídeos. Quero novamente dedicar essa vitória a ele. Eu tinha prometido um gol, mas infelizmente não saiu. Mas a vitória já vai deixar o Gui e todos os torcedores felizes”, contou Gabriel Pec.

Guilherme despertou no mesmo dia em que sua mãe resolveu ir em casa depois de semanas no hospital. O pai do garoto ligou para avisar e a mãe foi correndo para o hospital. Agora, o vídeo possui mais de 50 milhões de pessoas, que também sentem um carinho enorme por Gui.

