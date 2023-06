Vasco vence o Cuiabá após 10 jogos sem vitória no Brasileirão

Após uma sequência de 10 jogos sem vitória, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26), em um jogo com portões fechados no estádio Luso-Brasileiro, o Cruzmaltino derrotou o Cuiabá por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Jair, em cobrança de pênalti.

Apesar da vitória, o Vasco permanece na zona de rebaixamento, porém ganha um fôlego extra. O clube carioca alcançou a segunda vitória no Brasileirão e subiu uma posição na tabela, agora ocupando o 18º lugar, com 9 pontos em 12 jogos disputados.

O Cuiabá continua próximo da zona de rebaixamento. Com a derrota fora de casa, o Dourado perdeu a oportunidade de ultrapassar Bahia, Corinthians e Santos, permanecendo na 16ª posição da tabela do Brasileirão, a apenas um ponto do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento.

A partida foi realizada no estádio Luso-Brasileiro, com portões fechados devido a uma decisão judicial que determinou a interdição de São Januário, após os incidentes ocorridos no dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás. O clube também foi punido com 30 dias sem torcida nos jogos como mandante e visitante.

Antes desse jogo, a última vitória do Vasco havia sido contra o Atlético-MG, em 15 de abril. Desde então, foram sete derrotas e três empates.

O time do Vasco foi comandado pelo técnico interino William Batista, que assumiu após a saída de Maurício Barbieri.

Partida entre Vasco da Gama x Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro A (Daniel Ramalho/Vasco da Gama)

Vasco e Cuiabá só voltarão a entrar em campo daqui a seis dias. O Cruzmaltino enfrentará o Botafogo, líder do campeonato, em um clássico carioca no estádio Nilton Santos. Já o Cuiabá receberá o Santos, que ocupa a 13ª posição, na Arena Pantanal. As partidas estão marcadas para o domingo, 2 de julho.

O jogo em si teve pouca inspiração e baixa efetividade. As equipes do Vasco e Cuiabá estiveram em ação no campo, mas geraram poucos lances perigosos durante o primeiro tempo. Houve muita correria, mas pouca eficiência na construção e finalização das jogadas.

O segundo tempo também foi morno. As equipes não conseguiram mostrar o melhor do seu futebol até que um pênalti mudou o panorama do jogo.

Figueiredo foi derrubado dentro da área aos 28 minutos do segundo tempo, e Jair converteu a penalidade, garantindo a vitória por 1 a 0 para o Vasco.

Alguns momentos importantes do jogo incluem uma chance inicial para o Vasco com Figueiredo, um chute de Wellington Silva pelo Cuiabá, uma boa trama ofensiva do Vasco que quase resultou em gol de Gabriel Pec, um chute sem direção de Denilson, uma jogada individual de Gabriel Pec que quase terminou em gol, uma finalização de Fernando Sobral para fora, o pênalti marcado a favor do Vasco e a conversão do mesmo por Jair.

Próximo ao final do jogo, o técnico António Oliveira, do Cuiabá, foi expulso por reclamação, e o Cuiabá tentou exercer pressão nos minutos finais, mas não conseguiu vencer o goleiro Léo Jardim.