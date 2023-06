Estreando no Brasil, técnico português do Goiás revela pânico em São Januário e se esconde; vídeo

Armando Evangelista, o novo técnico do Goiás, teve uma experiência conturbada em seu primeiro jogo no futebol brasileiro. Apesar da vitória sobre o Vasco, que encerrou um jejum de quatro rodadas e trouxe uma reação na Série A, Evangelista e sua comissão técnica viveram momentos de tensão dentro e fora do estádio São Januário.

Devido à falta de visto de trabalho, Evangelista não pôde comandar a equipe à beira do campo. Ele e seus auxiliares foram colocados em um camarote para acompanhar a partida. Após o apito final, precisaram deitar no chão e se esconder para evitar o risco de violência. Assista:

Relatos indicam que, com a derrota do Vasco, torcedores começaram a bater nos vidros do camarote e ameaçar invadir o local. Vídeos e imagens mostram Evangelista e seus auxiliares deitados, tentando se ocultar para dar a impressão de que não havia mais ninguém presente.

O Goiás ressaltou que o Vasco sempre foi recebido de maneira cordial quando jogou em Goiânia, no estádio da Serrinha, casa do clube goiano.

Com a vitória, o Goiás chegou a 11 pontos e mostrou indícios de uma possível reação no Campeonato Brasileiro. O time venceu um confronto direto na zona de rebaixamento e abriu uma vantagem de cinco pontos em relação ao Vasco, que ocupa a vice-lanterna da competição com apenas seis pontos. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri foi demitido do Cruzmaltino.