Brasileirão: Bragantino aplica goleada e vence o Flamengo em casa

No confronto entre as equipes do Bragantino e Flamengo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado nesta quinta-feira (22), foi o RB Bragantino que se destacou ao conquistar a vitória por 4 a 0. O jogo ocorreu no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

A equipe do RB Bragantino mostrou-se determinada desde o início da partida, exercendo pressão sobre o Flamengo. Com uma atuação consistente, o Bragantino assegurou os três pontos e alcançou a zona de classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, o Flamengo, mesmo com a derrota, se mantém no G-4.

Os gols que selaram o triunfo do Bragantino foram marcados por Eduardo Santos, Henry Mosquera e Alerrandro, evidenciando o poder ofensivo da equipe.