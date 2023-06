Ex-Flamengo, Vítor Pereira diz que goleada na final do Cariocão foi a 'maior vergonha da carreira'

O técnico Vítor Pereira quebrou o silêncio e falou sobre os resultados decepcionantes do Flamengo durante sua gestão este ano. Em particular, ele falou sobre a acachapante derrota na final do Campeonato Carioca e a eliminação nas semifinais do Mundial contra o Al-Hilal. Pereira descreveu a goleada de 4 a 1 sofrida para o Fluminense como "a maior vergonha" de sua carreira.

"No Campeonato Carioca, vencemos o primeiro jogo contra o Fluminense com mérito, por 2 a 0. Já o segundo jogo talvez tenha sido o ponto mais baixo da minha carreira. O que fizemos foi inexplicável, uma surpresa até para mim. Faltou tudo", lamentou o técnico.

Em relação ao Mundial, Vítor afirmou que seus jogadores não estavam preparados para enfrentar o Real Madrid, mas acredita que a arbitragem foi determinante na derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, impedindo assim a ida do Flamengo à final.

"No Mundial de Clubes, embora todos tivessem grandes expectativas, tanto torcedores quanto imprensa, não estávamos prontos para ganhá-lo. O Real Madrid está em outro patamar. O jogo contra o Al-Hilal, para mim, foi marcado por uma arbitragem vergonhosa, que nos impediu de chegar à final. Tivemos duas expulsões, dois pênaltis, muitas adversidades contra nós", avaliou Pereira.

Além disso, Vítor Pereira também abordou as derrotas nas finais da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O treinador mencionou a arbitragem novamente, desta vez sugerindo que um dos gols de Gabriel Menino na vitória por 4 a 3 do Palmeiras poderia ter sido anulado devido a um toque de Mayke. Sobre o confronto contra o Independiente Del Valle, Pereira acredita que a vitória por 1 a 0 no Maracanã, que levou a partida para a prorrogação e pênaltis, poderia ter sido mais convincente.

"No caso da Supercopa contra o Palmeiras, foi um jogo muito aberto e descontrolado, não foi do meu agrado. A partida poderia ter sido decidida para qualquer lado, mas acabou sendo decidida por um detalhe do VAR que validou um gol irregular. Essa final foi decidida dessa maneira. Na Recopa Sul-Americana, acredito que tenha sido uma grande injustiça, pois fomos superiores ao Independiente Del Valle. Em nossa partida em casa, poderíamos ter vencido por três ou quatro gols de diferença. Fomos para os pênaltis e acabamos perdendo a Supercopa", relatou o técnico.