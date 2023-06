Clube italiano quer pagar 12 milhões de euros por jogador do Flamengo

Na última segunda-feira, diversos portais italianos vincularam o nome de Ayrton Lucas, lateral-esquerdo de 26 anos e um dos principais jogadores do Flamengo neste ano, à Roma. Segundo relatos, o clube italiano estaria disposto a desembolsar cerca de 12 milhões de euros (equivalente a aproximadamente R$ 62,5 milhões) para contratar o jogador, que também foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné e Senegal.

Ayrton Lucas chegou ao Flamengo em março de 2022, por meio de um contrato de empréstimo que se encerraria no final do ano. Após uma temporada sólida, o Rubro-Negro decidiu exercer a opção de compra, pagando 7 milhões de euros (R$ 39,6 milhões na época) ao Spartak Moscou. O contrato do jogador se estende até o final de 2025.

O lateral ganhou destaque no Fluminense em 2018 e foi vendido para o futebol russo ao final da temporada. No Flamengo, Ayrton Lucas está vivendo o melhor momento de sua carreira. Em 2023, ele participou de 34 jogos, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências.