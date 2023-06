Rival do Flamengo na Libertadores demite técnico que agrediu jogadores; vídeo

O técnico César Farias foi demitido pelo Aucas, clube que está no mesmo grupo do Flamengo na Libertadores, após agredir dois jogadores durante uma partida do Campeonato Equatoriano.

A demissão ocorreu por justa causa e confirmou as especulações da imprensa local. Farias estava no clube desde o ano passado, mas sua saída foi motivada por uma suspensão de 14 meses imposta pela LigaPro. A punição de um ano e dois meses foi determinada ontem (14), três dias após o jogo contra o Delfín.

O Aucas expressou gratidão pelo "profissionalismo, compromisso e dedicação" do técnico em um comunicado divulgado nas redes sociais. Segundo o jornal El Telégrafo, a diretoria inicialmente considerou esperar pelo resultado do recurso apresentado por Farias antes de decidir seu destino. No entanto, optou pela demissão imediata.

Embora já esteja eliminado no Grupo A da Libertadores, o Aucas ainda disputa uma vaga na Sul-Americana e pode influenciar a classificação do Flamengo às oitavas de final. Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda posição, com oito pontos, seguido pelo Ñublense, com cinco.

Agressões

A agressão ocorreu durante o confronto contra o Delfín no último domingo (11), quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0 aos 16 minutos do primeiro tempo. Farias golpeou Juan Ruiz após ser atingido pelo jogador durante um lance disputado pela bola. Além disso, o técnico agrediu outro jogador do Delfín durante a confusão resultante da situação.

Como consequência, Farias foi expulso e o Aucas acabou derrotado por 2 a 0. Atualmente, o Aucas ocupa a oitava posição no Campeonato Equatoriano, com 21 pontos, enquanto o Delfín subiu para a quinta posição, com 24 pontos.