Médico que virou técnico após intervalo de jogo comenta repercussão: 'Virei meme'

No sábado, durante o jogo contra o Real Brasília pela Série D do Campeonato Brasileiro, o médico do Brasiliense, Jorge Oliva, teve uma experiência incomum ao assumir temporariamente o papel de técnico da equipe. O time estava perdendo por 1 a 0 no intervalo.

Oliva, que atua como médico do time há cinco anos, estava acompanhando a partida no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília, como de costume. No intervalo, o técnico Paulo Roberto Santos pediu demissão devido a desentendimentos com o presidente do clube, Luiz Estevão.

"Quando acabou o primeiro tempo do jogo, eu fui ao vestiário checar se algum jogador precisava de auxílio. O vestiário do estádio é pequeno e estava calor lá dentro. Como nenhum jogador relatou precisar de atendimento, eu resolvi sair e esperar do lado de fora, então não vi exatamente o que aconteceu", disse o médico, que minutos depois se transformaria em treinador.

O resultado foi uma surpreendente vitória de 2 a 1, levando o time à liderança do grupo A5 da competição. Oliva, no entanto, garantiu ao UOL que nunca havia sido técnico profissional antes.

"Foi uma grande surpresa, depois uma apreensão muito grande, porque sou médico, não tenho a experiência do trabalho técnico, do trabalho tático. Mas acredito que contribuí para dar um apoio anímico [relativo ao estado da alma], um suporte moral e emocional para os jogadores."

Apesar do sucesso temporário, Oliva não pretende continuar atuando como técnico. Sua paixão é a medicina esportiva, e ele planeja retornar à sua função de médico. O presidente do Brasiliense, Luiz Estevão, presente no estádio, garantiu que o clube já contratou um novo técnico, Luiz Carlos Winck, e que a experiência foi um caso isolado.

"Qualquer um que estava no estádio notou a diferença no jogo. O ânimo dos jogadores mudou completamente. Eles voltaram ao segundo tempo com muita garra e ganharam a partida. Uma vitória comemorada, pois nos dois primeiros jogos o time já não ia bem. Quando o jogo acabou, os jogadores comemoraram a saída de Paulo Roberto. Sinal de que algo não ia bem mesmo", observou.