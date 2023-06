Novo contratado do Flamengo, Luiz Araújo, leva susto em viagem de volta para o Brasil

Luiz Araújo, jogador do Atlanta United, recebeu permissão para não participar dos dois últimos jogos como atleta do clube. Na quarta-feira passada, o atacante partiu em direção ao Brasil. Antes de chegar ao Rio de Janeiro para se juntar ao Flamengo, o jogador planejou passar alguns dias em São Paulo. No entanto, o voo teve que retornar a Atlanta, por conta de problemas apresentados no avião.

Em suas redes sociais, o atacante falou sobre o susto e agradeceu por não ter acontecido nada grave. "Obrigado Deus por esse livramento", escreveu o atleta nos stories do Instagram.

Luiz Araújo não irá participar dos jogos contra New York City e NY Red Bulls, pelo clube norte-americano. O empresário Fernando Araújo conseguiu a liberação do jogador, que não faz uma partida desde o último dia 10, para programar sua viagem ao Rio de Janeiro.

O atacante chegará em São Paulo entre quinta e sexta-feira desta semana. Já no Rio de Janeiro, ele tem chegada prevista para a próxima segunda-feira, e é provável que se apresente ao Flamengo ainda na mesma semana. Porém, antes de integrar o clube, o jogador passará por exames médicos.

O novo contratado do Flamengo fará sua estreia dois dias depois que seu contrato entrar em vigor, no dia 1º de julho, se estiver tudo regularizado com a CBF. A contratação de Luiz Araújo para o clube rubro-negro custou 9 milhões de euros (equivalente a R$ 47 milhões). O contrato entre o jogador e o Flamengo terá validade até dezembro de 2027.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)