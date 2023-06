Vasco demite técnico Maurício Barbieri após mais uma derrota no Brasileirão

Em uma noite tensa na Colina, o Vasco tomou a decisão de demitir o técnico Maurício Barbieri após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nesta quinta-feira, em São Januário. A partida foi marcada por incidentes, com torcedores atirando sinalizadores em campo e os jogadores do Vasco deixando o gramado sob a proteção da polícia. Barbieri foi alvo de diversos xingamentos durante o confronto.

Inicialmente, os jornalistas se dirigiram para a sala de coletivas em busca de declarações, mas logo em seguida o Vasco anunciou que não haveria entrevistas. Em uma reunião no vestiário, Barbieri e dirigentes chegaram à conclusão de interromper o trabalho do técnico.

Barbieri esteve à frente da equipe do Vasco durante seis meses, alcançando um aproveitamento de 43%. Em 24 partidas, o time obteve nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas sob o comando do treinador.

A situação do treinador já estava instável há pelo menos um mês. Sua passagem começou a apresentar problemas em 16 de março, quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Apesar da animação dos torcedores com a vitória fora de casa sobre o Atlético-MG na estreia do Brasileirão, o time não conseguiu vencer nenhuma partida desde então. Barbieri encerra sua passagem pelo clube com seis derrotas consecutivas.

No momento da demissão, o Vasco ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos em 11 partidas disputadas. Além disso, o time foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca de 2023 pelo Flamengo e na segunda fase da Copa do Brasil pelo ABC.