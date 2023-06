Volante brasileiro que joga no francês Bordeaux está na mira do Vasco

Com a aproximação da próxima janela de transferências, o Vasco está se movimentando ativamente no mercado em busca de reforços que possam melhorar a situação do clube no Campeonato Brasileiro. O nome atualmente em destaque é o do volante Fransérgio.

Embora o grande desejo da diretoria vascaína para a posição seja o colombiano Gustavo Cuéllar, o clube está considerando outras opções, incluindo o brasileiro que joga no Bordeaux, na França, e atua tanto como primeiro quanto como segundo volante.

No momento, as negociações estão em estágio inicial, com o Vasco buscando informações sobre os valores envolvidos na contratação do jogador. É importante ressaltar que nenhuma proposta foi apresentada pelo clube até o momento.

O Bordeaux, da França, não conseguiu o acesso à elite do futebol francês. Caso as negociações avancem, o Vasco tem esse fator a seu favor para facilitar o negócio.

Fransérgio está no futebol europeu desde 2013 e possui contrato com o Bordeaux até junho de 2024. O jogador expressou o desejo de retornar ao Brasil e vê o Vasco como uma boa possibilidade para isso.

Na última temporada, Fransérgio participou de 37 jogos, marcando quatro gols e fornecendo duas assistências.