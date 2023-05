Ex-jogador do Vasco postou foto com o filho um dia antes de morrer em acidente

Vítima fatal de um acidente automobilístico ocorrido na última segunda-feira (22), o zagueiro Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, de 28 anos, deixou um filho de apenas quatro meses com quem havia postado uma foto horas antes de morrer. Kadu Fernandes é ex-jogador do Vasco e atualmente estava no Macaé, do Rio de Janeiro.

Horas antes de morrer, Kadu chegou a publicar fotos com o filho Samuel, onde escreveu: “Tava morrendo de saudade, filho”. Veja as fotos:

Informações do G1 RJ revelaram que o automóvel onde Kadu e outras duas pessoas estavam capotou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por volta das 4h. Uma mulher e um homem acompanhavam Kadu, sendo encaminhados para um hospital localizado no centro da capital carioca. O estado de saúde deles é estável.

Kadu foi revelado na base do Vasco, mas não chegou a jogar no time profissional do Gigante da Colina. O jogador defendeu diversos clubes, como o Boa Vista, o Al-Jeel, da Árabia Saudita, o Anapolina e, atualmente, o Macaé. O clube da série A2 do Cariocão publicou uma nota de pesar. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)