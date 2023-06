Vasco enfrenta tumulto e tiros nos arredores de São Januário após derrota para o Goiás; vídeo

Os arredores do estádio São Januário se transformaram em um cenário de caos na noite de quinta-feira (22) após a derrota do Vasco para o Goiás por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro. A confusão teve início nas arquibancadas, com torcedores do Vasco lançando sinalizadores e explosivos no gramado, e se estendeu para fora do estádio, resultando em confrontos com a Polícia Militar.

Revoltados com o resultado e com a má fase da equipe, os torcedores vascaínos tentaram invadir a sede social de São Januário. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a tropa de choque da polícia tentando dispersar a multidão.

Em outras gravações, é possível observar um policial efetuando disparos com o que aparenta ser uma arma de fogo convencional. Ele atira contra a multidão que tentava romper o portão de uma das entradas do clube.

Veja abaixo imagens do confronto:

Logo após o Goiás marcar o gol aos 28 minutos do segundo tempo, a confusão começou a tomar conta do estádio. Copos foram lançados em direção ao gramado, juntamente com sinalizadores e foguetes. Torcedores tentaram invadir o campo e as cabines onde os jornalistas realizavam a cobertura da partida.

Com a derrota, o Vasco permanece na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, acumulando apenas 6 pontos. Além disso, o resultado negativo resultou na demissão do técnico Maurício Barbieri, que estava sob pressão devido à falta de resultados positivos da equipe.

O próximo desafio do Vasco está marcado para a próxima segunda-feira (26), em São Januário, onde enfrentará o Cuiabá.