De novo? Influencer divulga investidas de Neymar no Instagram

Neymar parece estar longe de ter paz nas "investidas" que tem dado nas redes sociais. Desta vez, foi a vez da influencer Isis Mesquita utilizar as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para compartilhar um print de uma tentativa de interação por parte do jogador. As imagens seriam de fevereiro deste ano, período em que o atleta já estaria em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Nas imagens, é possível observar Neymar reagindo às postagens de Isis com emojis de fogo e tentando iniciar uma conversa com ela. Veja:

Influencer decidiu expor os prints das investidas do jogador (Reprodução/Redes sociais)

De novo...

Esta não é a primeira vez que Neymar Jr. é exposto dessa maneira. Há poucos dias, a modelo internacional Celeste Bright também compartilhou um print de uma investida do noivo de Bruna Biancardi, expressando indignação.

"Se você tem namorada ou esposa, não mande DM para garotas. É errado. Muito desrespeito com a sua parceira", escreveu a moça em uma história no Instagram. Na mensagem, o jogador de futebol enviou um emoji de aplausos para a loira.