Influencer trans Sophia Barclay que teve affair com Neymar já ficou com outros famosos; saiba quais

Além do jogador de futebol Neymar, a influenciadora digital Sophia Barclay, de 23 anos, também revelou ter tido affair com outras celebridades, inclusive, se envolveu em uma polêmica com o rapper Filipe Ret ao expor que o artista teria porposto sexo a três com ela.

Outro famoso com quem Barclay se envolveu foi o ator Thomaz Costa. Nas redes sociais, ela contou que ele pediu para que eles tivessem uma relação em sigilo após descobrir que Sophia era uma mulher trans.

Sophia também confirmou ter tido um envolvimento amoroso com o funkeiro Nego do Borel. Segundo ela, era muito comum frequentar festas privadas que ele realizava, principalmente enquanto estava com Duda Reis.