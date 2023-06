Influencer trans revela affair com Neymar e jogador pede 'contrato de sigilo' após romance

A vida amorosa do jogador Neymar ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (27). Desta vez, a influenciadora transsexual Sophia Barclay, de 23 anos, confirmou à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que teve um affair com o atleta. Após a ficada, o craque teria proposto um “contrato de sigilo” para que a relação não viesse a público.

Segundo Sophia, o romance ocorreu em dezembro de 2021, quando ele e a influencer estavam em uma festa privada. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, contou a digital influencer à Fábia.

Além da jovem, outras mulheres convidadas também foram pedidas para que assinassem o documento. “Pediu para mim e para as mulheres que estavam presentes, mas conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, acrescentou Sophia.

Nas redes sociais, a influencer escreveu que tinha ganhado unfollow de Neymar, ou seja, que o craque a deixou de seguir nas redes sociais após a notícia ter sido vazada por Day Mccarthy contar na internet. Assista ao vídeo:

Nos Stories, Sophia escreveu: “Levei unfollow do Ney… por algo que nem fui eu q expos…”.

Além de Neymar, a influenciadora já foi alvo de polêmicas ainda este ano após revelar que o rapper Filipe Ret lhe fez uma proposta de sexo a três. Segundo ela, o artista teria insinuando que ela seria garota de programa.