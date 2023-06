Neymar e Bruna Biancardi participam de premiação de futebol no Rio

Neymar e Bruna Biancardi estão se acertando em meio a polêmica de traição. Após o pedido de desculpas pública do jogador, o chá revelação com o nome da filha que se chamará Mavie, o casal também está frequentando mais eventos juntos. E, ontem, 26, foram vistos em uma premiação de futebol no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Biancardi usou um vestido longo e colado, vermelho, com abertura de fenda nas pernas e apenas um ombro coberto até o pulso. O casal posou para as fotos e, no vestido justo, a barriga de grávida de Bruna sobressaiu.